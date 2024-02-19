Тарпищев: если не будет травм, будет в форме, тогда Павлюченкова может вернуться в двадцатку

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о россиянке Анастасии Павлюченковой.

«Павлюченкова — молодец, её можно только похвалить. Она всегда была талантливой. Ей надо следить за формой, она любит сладкое — а ей нельзя. Если не будет травм, будет в форме, тогда она может вернуться в двадцатку», — цитирует Тарпищева ТАСС.

В первом круге она оказалась сильнее чешки Марии Боузковой. Игра завершилась со счётом 6:4, 6:3 и продолжалась 1 час 33 минуты.

В следующем круге россиянка сыграет с победительницей матча Виктория Томова (Болгария) — Людмила Самсонова (Россия).

Ранее Калинская вышла во второй круг теннисного турнира в Дубае.