Кудерметова: после второго сета вышла, встряхнула свои мозги и пошла в бой

Российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала свою победу над украинкой Даяной Ястремской на старте турнира в Дубае.

«Первый сет с моей стороны был хорош, было мало ошибок, солидно. Во втором сете куда-то помчалась, полетела, всё пошло по накатанной — не получилось остановиться, перезарядиться, вспомнить, что я должна делать. После второго сета вышла, встряхнула свои мозги и пошла в бой заново», — цитирует Кудерметову ТАСС.

Россиянка победила Ястремскую со счётом 6:0, 1:6, 6:0. Продолжительность встречи составила 1 час 35 минут.

В следующем раунде Кудерметова встретится с румынкой Сораной Кырстя.

Ранее Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Дубае.