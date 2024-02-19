Кудерметова: после второго сета вышла, встряхнула свои мозги и пошла в бой
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«Первый сет с моей стороны был хорош, было мало ошибок, солидно. Во втором сете куда-то помчалась, полетела, всё пошло по накатанной — не получилось остановиться, перезарядиться, вспомнить, что я должна делать. После второго сета вышла, встряхнула свои мозги и пошла в бой заново», — цитирует Кудерметову ТАСС.
Россиянка победила Ястремскую со счётом 6:0, 1:6, 6:0. Продолжительность встречи составила 1 час 35 минут.
В следующем раунде Кудерметова встретится с румынкой Сораной Кырстя.
Ранее Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Дубае.