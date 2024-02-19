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Сноубордистка Заварзина рассказала, что не рассчитывала попасть на Олимпийские игры в Сочи

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Сноубордистка Алёна Заварзина рассказала, что не рассчитывала попасть на Олимпийские игры 2014 года в Сочи.
Сноубордистка Заварзина рассказала, что не рассчитывала попасть на Олимпийские игры в Сочи
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Думала, что не попаду на Игры в Сочи. Весь сезон у меня болела спина, не было результатов. Точнее, три года до Олимпиады у меня были хорошие результаты, а в олимпийском сезоне всё пошло не так, как хотелось бы. Сначала у меня болела спина, я не могла нормально кататься, а на предпоследних соревнованиях я сломала руку», — приводит слова Заварзиной «Матч ТВ».

На Играх в Сочи Заварзина завоевала бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе.

Ранее Шипулин назвал самое яркое воспоминание об Олимпийских играх в Сочи.

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