Сноубордистка Заварзина рассказала, что не рассчитывала попасть на Олимпийские игры в Сочи

Сноубордистка Алёна Заварзина рассказала, что не рассчитывала попасть на Олимпийские игры 2014 года в Сочи.

«Думала, что не попаду на Игры в Сочи. Весь сезон у меня болела спина, не было результатов. Точнее, три года до Олимпиады у меня были хорошие результаты, а в олимпийском сезоне всё пошло не так, как хотелось бы. Сначала у меня болела спина, я не могла нормально кататься, а на предпоследних соревнованиях я сломала руку», — приводит слова Заварзиной «Матч ТВ».

На Играх в Сочи Заварзина завоевала бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе.

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