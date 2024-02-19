Панарин — об атмосфере матча НХЛ на открытом воздухе: пришлось сдерживать слёзы
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- © Erin Hooley
«Атмосфера была невероятной. Эта энергия ни с чем не сравнится. Мне пришлось сдерживать слёзы, потому что это было такое зрелище», — приводит слова Панарина журналист Винс Меркольяно.
Игра проходила на стадионе НФЛ в штате Нью-Джерси и завершилась победой «Рейнджерс» в овертайме со счётом 6:5.
Эту встречу посетили 79 690 зрителей. Матч вошёл в топ-3 самых посещаемых в истории НХЛ.
Ранее сообщалось, что Панарин повторил личный рекорд по голам в регулярном чемпионате НХЛ.