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Панарин — об атмосфере матча НХЛ на открытом воздухе: пришлось сдерживать слёзы

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Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин поделился эмоциями от атмосферы матча регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» на открытом воздухе.
Панарин — об атмосфере матча НХЛ на открытом воздухе: пришлось сдерживать слёзы
  • AP
  • © Erin Hooley

«Атмосфера была невероятной. Эта энергия ни с чем не сравнится. Мне пришлось сдерживать слёзы, потому что это было такое зрелище», — приводит слова Панарина журналист Винс Меркольяно. 

Игра проходила на стадионе НФЛ в штате Нью-Джерси и завершилась победой «Рейнджерс» в овертайме со счётом 6:5.

Эту встречу посетили 79 690 зрителей. Матч вошёл в топ-3 самых посещаемых в истории НХЛ.

Ранее сообщалось, что Панарин повторил личный рекорд по голам в регулярном чемпионате НХЛ.

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