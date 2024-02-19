Панарин — об атмосфере матча НХЛ на открытом воздухе: пришлось сдерживать слёзы

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин поделился эмоциями от атмосферы матча регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» на открытом воздухе.

«Атмосфера была невероятной. Эта энергия ни с чем не сравнится. Мне пришлось сдерживать слёзы, потому что это было такое зрелище», — приводит слова Панарина журналист Винс Меркольяно.

Игра проходила на стадионе НФЛ в штате Нью-Джерси и завершилась победой «Рейнджерс» в овертайме со счётом 6:5.

Эту встречу посетили 79 690 зрителей. Матч вошёл в топ-3 самых посещаемых в истории НХЛ.

Ранее сообщалось, что Панарин повторил личный рекорд по голам в регулярном чемпионате НХЛ.