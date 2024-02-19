Алдонин: ЦСКА будет сложно заменить Чалова

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал ситуацию с продлением контракта воспитанника армейцев Фёдора Чалова.

«Стоит ли Чалову пойти моей дорогой и стать легендой для ЦСКА? Давайте не будем передёргивать, тогда было другое время, мы практически каждый год участвовали в Лиге чемпионов и одержали победу в Кубке УЕФА. Сравнивать такое не совсем правильно, у каждого футболиста свой путь. Думаю, советчики Фёдору сейчас не нужны, он взрослый парень и немного поиграл в той же Европе. У него большой опыт, и тут необходимо понимать, какие перед ним условия.

Станет ли его уход потерей для ЦСКА? Если до этого дойдёт — конечно. Ему будет трудно найти замену, особенно сейчас, когда выбор нападающих не так велик и ещё не каждый из них к нам поедет. Да и адаптацию к чемпионату никто не отменял», — заявил Алдонин RT.

Ранее сообщалось, что Алдонин надеется, что Миранчук возьмёт пример с Головина и станет лидером «Аталанты».