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Алдонин надеется, что Миранчук возьмёт пример с Головина и станет лидером «Аталанты»

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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин отреагировал на слова наставника «Аталанты» Джана Пьеро Гасперини, который назвал российского полузащитника Алексея Миранчука одним из самых прогрессирующих футболистов в команде.
Алдонин надеется, что Миранчук возьмёт пример с Головина и станет лидером «Аталанты»
  • Gettyimages.ru

«Учитывая принцип игры Гасперини, футболисты должны быть в идеальной физической готовности. Если Алексей действительно справился со всем объёмом работ, который давал тренерский штаб, и стал одним из главных действующих лиц в команде — это о многом говорит. Сейчас он один из тех игроков «Аталанты», о которых тренер отзывается в восторженных тонах.

Может ли Миранчук стать лидером для команды, как Головин в «Монако»? Очень хочется, чтобы так и было и Алексей регулярно украшал своей игрой команду. Главное, чтобы он смог и дальше показывать такой высокий уровень. Всё-таки Александр уже достаточно долго его демонстрирует в своём клубе», — сказал Алдонин RT.

Экс-футболист также ответил на вопрос, удивился бы он, увидев Алексея Миранчука через некоторое время в одном из топ-клубов Италии.

«Конечно, мне было бы очень приятно от этого, но тут следует говорить о качестве и стабильности. Если Алексей продолжит и дальше играть так, как сейчас, то, безусловно, предложение из топ-клуба не заставит себя долго ждать. В целом и «Аталанта» сейчас считается весьма серьёзным коллективом, но Миранчуком наверняка заинтересуются команды, которые ведут борьбу за скудетто и Лигу чемпионов, если он продолжит в том же темпе», — добавил Алдонин.

Ранее Гасперини назвал Миранчука одним из самых прогрессирующих футболистов «Аталанты».

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