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Гасперини назвал Миранчука одним из самых прогрессирующих футболистов «Аталанты»

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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини сообщил, что российский полузащитник Алексей Миранчук является одним из самых прогрессирующих футболистов клуба.
Гасперини назвал Миранчука одним из самых прогрессирующих футболистов «Аталанты»
  • Gettyimages.ru

«Я всегда знал, что у меня в распоряжении сильные защита и полузащита, игроки которых работали друг с другом годами. Наибольший прогресс произошёл в атаке. Речь о Де Кетеларе, Миранчуке, Скамакке», — заявил Гасперини Football Italia

28-летний Миранчук в сезоне-2023/24 в 24 матчах во всех турнирах забил четыре мяча и отдал пять голевых передач. Его контракт с «Локо» истекает в конце июня.

Ранее Гасперини высказался о конкурентоспособности команды.

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