Гасперини назвал Миранчука одним из самых прогрессирующих футболистов «Аталанты»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини сообщил, что российский полузащитник Алексей Миранчук является одним из самых прогрессирующих футболистов клуба.

«Я всегда знал, что у меня в распоряжении сильные защита и полузащита, игроки которых работали друг с другом годами. Наибольший прогресс произошёл в атаке. Речь о Де Кетеларе, Миранчуке, Скамакке», — заявил Гасперини Football Italia.

28-летний Миранчук в сезоне-2023/24 в 24 матчах во всех турнирах забил четыре мяча и отдал пять голевых передач. Его контракт с «Локо» истекает в конце июня.

Ранее Гасперини высказался о конкурентоспособности команды.