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Депутаты Европарламента призвали ФИФА и УЕФА отстранить Израиль от турниров

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Группа депутатов Европейского парламента направила письмо в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) c призывом отстранить израильские команды от участия в международных турнирах.

«ФИФА и УЕФА заявляют, что продвигают ценности равенства, уважения и прав человека с помощью футбола. Все они, несомненно, сегодня нарушаются в секторе Газа», — говорится в письме.

Ранее 12 стран Ближнего Востока направили письмо в ФИФА и УЕФА с призывом отстранить сборную Израиля от соревнований из-за операции в секторе Газа.

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что федерация футбола Ирана призвала ФИФА отстранить сборные Израиля.

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