Сорина: не скажу, что дистанция 50 км слишком длинная для девушек

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Татьяна Сорина прокомментировала новую дистанцию в женском марафоне.

«Я бы не сказала, что дистанция 50 км слишком длинная для девушек. Нормальная, если подобрать нужный темп. Я всегда хотела попробовать сбегать «полтинник» в Холменколлене, но никогда там не выступала», — цитирует Сорину «Чемпионат».

На Спартакиаде сильнейших женщины в марафоне бежали 50 км. Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) уравняла дистанции мужских и женских гонок.

Евгения Крупицкая стала победительницей масс-старта на 50 км на Спартакиаде сильнейших в Тюмени. Сорина стала второй.

Ранее Елена Вяльбе заявила, что 50 км — неудачная идея и ей жалко девочек.