Сёмин считает, что Миранчук способен заиграть в любом топ-клубе Европы

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о российском полузащитнике «Аталанты» из итальянской Серии А Алексее Миранчуке, прогресс которого отметил главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини.

«В первую очередь Алексей стал получать больше игрового времени, и по пониманию самой игры он превосходит многих футболистов «Аталанты». Ему дали необходимое время, и поэтому Миранчук так блестяще себя показывает. Способен ли он стать лидером команды по примеру Александра Головина из «Монако»? Наш футбол достойно представляет не только Головин, но и Захарян с Кварацхелией, который также играл в РПЛ», — сказал Сёмин RT.

Экс-тренер также считает, что Алексей Миранчук способен заиграть в любом топ-клубе Европы.

«Алексей — специфичный игрок. Его сильные стороны — это последняя передача, хладнокровие в чужой штрафной и великолепная игра в пас. Конечно, есть и слабости, которые наверняка видят в той или иной команде. Но если кому-то из топ-клубов нужен созидатель, как мне кажется, Миранчук может заиграть и там», — добавил он.

Ранее Гасперини назвал Миранчука одним из самых прогрессирующих футболистов «Аталанты».