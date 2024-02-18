Крянин считает, что Крупицкая может через два-три года войти в число лидеров в лыжном спорте

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и бронзовый призёр чемпионата мира Сергей Крянин оценил результаты российских лыжников на Спартакиаде сильнейших.

«То, что показывают Александр Большунов и Вероника Степанова, — топ-уровень. Кто из молодых лыжников удивил меня на Спартакиаде больше всего? Могу выделить Крупицкую. Если у неё и дальше всё будет нормально, то Евгения может стать лидером команды. Ребята, которым сейчас от 18 до 20 лет, показали, что могут соревноваться с теми же Большуновым и Степановой. Савелий Коростелёв должен ещё окрепнуть, но его желание соперничать с Большуновым вселяет надежду на его повышение в классе», — сказал Крянин RT.

Он также высказался о действующей системе по подготовке тренеров в нашей стране.

«У нас есть система, лидеры и сборные. Работа по подготовке резерва идёт постоянно, и главная задача сейчас состоит в том, чтобы привлечь молодых тренеров с амбициями, которые будут подготавливать молодёжь. Специалисты, только начавшие свой путь, должны потратить пять-семь лет на работу с группами начальной подготовки для того, чтобы у них появились будущие Большуновы и Степановы. Надо подстёгивать этот процесс и возобновить работу с учебными заведениями, где должна быть некая взаимосвязь, как это было раньше», — добавил он.

Ранее Крянин заявил, что Спартакиаду сильнейших нужно продолжать развивать.