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Крянин заявил, что Спартакиаду сильнейших нужно продолжать развивать

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Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и бронзовый призёр чемпионата мира Сергей Крянин высказался об уровне проведения Спартакиады сильнейших в России.
Крянин заявил, что Спартакиаду сильнейших нужно продолжать развивать
  • РИА Новости

«Специалисты, которые работали на этих соревнованиях, продумали абсолютно всё как для зрителей, так и для самих спортсменов. Думаю, таких мероприятий должно проводиться как можно больше.

Наши ребята должным образом отнеслись к этим соревнованиям, и получение наград для них вполне престижно и достойно. Это одна из первых Спартакиад, которая проходит в таком формате, и, на мой взгляд, необходимо и дальше её развивать. Думаю, за этим и есть будущее. Нужно сделать состязания более масштабными с приглашением участников из других стран при их желании», — заявил Крянин RT.

Также, по его мнению, Спартакиада сильнейших дала возможность молодым спортсменам посоревноваться с российскими лыжниками топ-уровня, как, например, Александр Большунов.

«Думаю, это придало уверенности молодым спортсменам. Они поняли, что для них всё возможно и им нужно только продолжать работать — и результат, несомненно, придёт», — добавил он.

Ранее Елена Вяльбе заявила, что лыжники готовились к Спартакиаде, как к Олимпиаде.

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