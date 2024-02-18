Масалитин: если ЦСКА будет играть в атакующий футбол, Чалов станет лучшим бомбардиром РПЛ
- РИА Новости
«Возможно, Чалов догонит Кассьерру по забитым мячам. Если ЦСКА будет играть в атакующий футбол, Фёдор станет лучшим бомбардиром РПЛ этого сезона», — цитирует Масалитина «РБ Спорт».
После 18 туров РПЛ нападающий «Зенита» Матео Кассьерра лидирует в гонке бомбардиров, забив 14 мячей. На счету Чалова восемь голов.
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