Масалитин: если ЦСКА будет играть в атакующий футбол, Чалов станет лучшим бомбардиром РПЛ

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин оценил шансы нападающего команды Фёдора Чалова стать лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Возможно, Чалов догонит Кассьерру по забитым мячам. Если ЦСКА будет играть в атакующий футбол, Фёдор станет лучшим бомбардиром РПЛ этого сезона», — цитирует Масалитина «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ нападающий «Зенита» Матео Кассьерра лидирует в гонке бомбардиров, забив 14 мячей. На счету Чалова восемь голов.

Ранее сообщалось, что Аббосбек Файзуллаев номинирован на звание лучшего молодого футболиста Кубка Азии.