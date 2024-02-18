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Масалитин: если ЦСКА будет играть в атакующий футбол, Чалов станет лучшим бомбардиром РПЛ

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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин оценил шансы нападающего команды Фёдора Чалова стать лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ).
Масалитин: если ЦСКА будет играть в атакующий футбол, Чалов станет лучшим бомбардиром РПЛ
  • РИА Новости

«Возможно, Чалов догонит Кассьерру по забитым мячам. Если ЦСКА будет играть в атакующий футбол, Фёдор станет лучшим бомбардиром РПЛ этого сезона», — цитирует Масалитина «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ нападающий «Зенита» Матео Кассьерра лидирует в гонке бомбардиров, забив 14 мячей. На счету Чалова восемь голов.

Ранее сообщалось, что Аббосбек Файзуллаев номинирован на звание лучшего молодого футболиста Кубка Азии.

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