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Великая: спорт должен оставаться свободным в текущем процессе трансформации мира

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Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая считает, что спорт, как и мир в целом, претерпевает трансформацию, но эта сфера должна оставаться свободной.
Великая: спорт должен оставаться свободным в текущем процессе трансформации мира
  • РИА Новости

«Трансформация мира идёт, и не только спорта это касается, поэтому сейчас, что, делать выводы? Победителей не судят. В мире все сферы деятельности взаимосвязаны. Спорт должен быть свободен и приносить радость, и мы все должны к этому стремиться как внутри страны, так и на международном уровне», — заявила Великая РИА Новости. 

МОК в марте 2023 года огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер ответил на вопрос о проведении в Магнитогорске этапов Гран-при по фигурному катанию.

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