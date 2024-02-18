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Биатлонистка Шеллер — о победе в масс-старте: доказала, что у меня есть спортивный стержень

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Биатлонистка Юлия Шеллер прокомментировала победу в масс-старте на Спартакиаде.
Биатлонистка Шеллер — о победе в масс-старте: доказала, что у меня есть спортивный стержень
  • РИА Новости

«Рада, что получилось справиться со стрельбой. Ехала перед рубежом и отвлекала себя как могла, пела песню. Я доказала, что у меня есть спортивный стержень, что я могу справляться. Финиш с флагом — это круто. Спасибо вам. Победу посвящаю себе», — сказала Шеллер в эфире «Матч ТВ».

Шеллер преодолела дистанцию 12,5 км без промахов на огневых рубежах за 40 минут 23,8 секунды.

Второй стала Наталия Шевченко (+18,9). Замкнула тройку призёров Анастасия Гореева (+39,3).

Ранее Халили победил в масс-старте на Спартакиаде сильнейших.

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