RT в Telegram
Подпишись

Гол Родри спас «Манчестер Сити» от поражения в матче АПЛ с «Челси»

Короткая ссылка
«Манчестер Сити» на своём поле сыграл вничью с «Челси» в матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу.

Игра завершилась со счётом 1:1. В составе «горожан» мяч забил Родри (83-я минута). У «аристократов» отличился Рахим Стерлинг (42-я).

«Челси» набрал 35 очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице. «Манчестер Сити» (53) занимает третью позицию.

В других матчах были зафиксированы следующие результаты:

«Ноттингем Форест» — «Вест Хэм» — 2:0;

«Ньюкасл» — «Борнмут» — 2:2;

«Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон» — 1:2;

«Бёрнли» — «Арсенал» — 0:5;

«Фулхэм» — «Астон Вилла» — 1:2.

Ранее сообщалось, что у «Манчестер Сити» самая длительная серия побед в ЛЧ среди английских команд.



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить