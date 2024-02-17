Гол Родри спас «Манчестер Сити» от поражения в матче АПЛ с «Челси»
Игра завершилась со счётом 1:1. В составе «горожан» мяч забил Родри (83-я минута). У «аристократов» отличился Рахим Стерлинг (42-я).
«Челси» набрал 35 очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице. «Манчестер Сити» (53) занимает третью позицию.
В других матчах были зафиксированы следующие результаты:
«Ноттингем Форест» — «Вест Хэм» — 2:0;
«Ньюкасл» — «Борнмут» — 2:2;
«Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон» — 1:2;
«Бёрнли» — «Арсенал» — 0:5;
«Фулхэм» — «Астон Вилла» — 1:2.
Ранее сообщалось, что у «Манчестер Сити» самая длительная серия побед в ЛЧ среди английских команд.