Чесноков считает, что Рублёв много ошибался в матче с де Минором

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков высказался о поражении российского теннисиста Андрея Рублёва от австралийца Алекса де Минора.

«Я говорил перед матчем, что Рублёв фаворит, но выиграть у него не получилось. Мне кажется, что Андрей делал много невынужденных ошибок, особенно в решающие моменты», — цитирует Чеснокова ТАСС.

27-летний теннисист из России в матче 1/4 финала проиграл де Минору со счётом 6:7, 6:4, 3:6. Игра продолжалась 2 часа 31 минуту.

Следующим соперником де Минора станет болгарин Григор Димитров.

Общий призовой фонд турнира составляет более $2,2 млн.

Ранее сообщалось, что Анастасия Павлюченкова проиграла Елене Рыбакиной в полуфинале турнира в Дохе.