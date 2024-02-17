Главный тренер «Ванкувера»: я большой поклонник Задорова

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Рик Токкет рассказал, что является поклонником защитника команды Никиты Задорова.

«Я его большой поклонник. Он даёт многое нашей команде не только на льду, но и за его пределами. Но фактор шума происходит постоянно, не так ли? Это всего лишь часть рынка, и я не думаю, что его это беспокоит», — приводит слова Токкета Sportsnet.

1 декабря «Калгари» обменял Задорова в «Ванкувер». «Калгари» в результате обмена получил выбор в третьем раунде драфта 2026 года и пик в пятом раунде драфта-2024.

Ранее «Ванкувер» победил «Детройт» в НХЛ, Задоров забросил одну шайбу.