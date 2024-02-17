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Главный тренер «Ванкувера»: я большой поклонник Задорова

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Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Рик Токкет рассказал, что является поклонником защитника команды Никиты Задорова.

«Я его большой поклонник. Он даёт многое нашей команде не только на льду, но и за его пределами. Но фактор шума происходит постоянно, не так ли? Это всего лишь часть рынка, и я не думаю, что его это беспокоит», — приводит слова Токкета Sportsnet.

1 декабря «Калгари» обменял Задорова в «Ванкувер». «Калгари» в результате обмена получил выбор в третьем раунде драфта 2026 года и пик в пятом раунде драфта-2024.

Ранее «Ванкувер» победил «Детройт» в НХЛ, Задоров забросил одну шайбу.

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