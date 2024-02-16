Анцелиович: «Спартак» сможет разорвать контракт с Промесом в случае его экстрадиции

Спортивный юрист Анна Анцелиович ответила на вопрос, сможет ли московский «Спартак» разорвать контракт с нападающим Квинси Промесом в случае его экстрадиции из ОАЭ.

«Экстрадиция Промеса из ОАЭ будет расцениваться как невозможность исполнить условия договора со стороны спортсмена, и, конечно, у клуба будет право на то, чтобы разорвать с ним контракт. Можно ли считать, что в таком случае разрыв трудового договора произойдёт по инициативе игрока? Не знаю, кто из сторон сделает первый шаг к этому, но в данном случае можно утверждать, что разрыв соглашения произойдёт без уважительных причин со стороны футболиста, поскольку он не сможет выполнять свою трудовую функцию, и у «Спартака» будет законное право на прекращение сотрудничества», — сказала Анцелиович RT.

Юрист также ответила на вопрос, должен ли будет Промес выплатить компенсацию «Спартаку» при разрыве контракта.

«Как правило, в контрактах предусматривают пункт о том, что в случае его расторжения без уважительных причин игрок или клуб выплачивают компенсацию. Могут ли ФИФА и УЕФА надавить на «Спартак» и заставить его разорвать контракт с футболистом? Вряд ли там кто-то будет заниматься подобными вещами, поскольку это вопрос исключительно правоохранительных органов. Повлияют ли судимости Промеса на шансы получить российское гражданство? Наличие судимости в другом государстве является препятствием для рассмотрения заявки на получение гражданства Российской Федерации, это общее правило. При подаче документов должна быть предоставлена справка об отсутствии судимостей в стране своего предыдущего гражданства», — добавила она.

Ранее Гладилин призвал «Спартак» не разрывать контракт с Промесом.