Гладилин призвал «Спартак» не разрывать контракт с Промесом

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал ситуацию вокруг нидерландского нападающего красно-белых Квинси Промеса, который был объявлен прокуратурой Амстердама в международный розыск.

«Первым делом Промес должен подать апелляцию относительно своего приговора. Мы не знаем всех подробностей его дела. Да, он давал деньги, но абсолютно все футболисты выделяют какие-то денежные средства своим друзьям и родственникам. Есть ли в Нидерландах какие-либо официальные документы, которые могут подтвердить, что Квинси действительно сам направлял какие-то суммы на контрабанду наркотиков? В этой ситуации нужно разобраться до конца, и «Спартак» должен помочь футболисту, пройдя вместе с ним все необходимые процедуры. На мой взгляд, амстердамскому суду верить нельзя. Там предвзяты к игроку и настроены только на то, чтобы наказать его», — сказал Гладилин RT.

Экс-тренер также ответил на вопрос, стоит ли «Спартаку» разорвать контракт с нидерландским футболистом.

«Спартаку» не стоит разрывать контракт с Промесом, нельзя просто так бросать парня — это будет неправильно. Квинси стоит остаться в России. Должен ли он прокомментировать ситуацию вместе с клубом? Этого делать не нужно. Руководители «Спартака» должны подключиться и выяснить все подробности по его делу», — добавил он.

Ранее бывший защитник сборной СССР по футболу Владимир Пономарёв предположил, что дело Промеса о контрабанде наркотиков могло быть сфабриковано.