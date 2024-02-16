Пономарёв: Промесу могли подбросить наркотики из-за того, что он играет в России

Бывший защитник сборной СССР по футболу Владимир Пономарёв предположил, что дело хавбека московского «Спартака» Квинси Промеса о контрабанде наркотиков могло быть сфабриковано.

«Обвинение ещё надо доказать. Может, Промесу специально наркоту подбросили из-за того, что он играет в России. Это же очень скользкое дело. Пусть Промес продолжает играть в «Спартаке», а Европа поганая пусть идёт к чёрту», — цитирует Пономарёва «Матч ТВ».

Суд Амстердама в феврале признал нападающего «Спартака» виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. 32-летний футболист был объявлен в международный розыск.

В 2020 году в порту Антверпена полиция перехватила две партии наркотического вещества общим весом около 1370 кг, которые, как считают следователи, принадлежали футболисту.

В июне 2023 года суд Амстердама приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата с отягчающими обстоятельствами.

Ранее сообщалось, что Промес планирует остаться в ОАЭ, несмотря на объявление в розыск.