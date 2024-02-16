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Павлюченко: Игнатов через годика два станет очень сильным футболистом

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Бывший нападающий сборной России по футболу Роман Павлюченко считает, что полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов может вырасти в большого футболиста.
Павлюченко: Игнатов через годика два станет очень сильным футболистом
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Игнатов пока сыроват, чтобы его называть лидером атак. В будущем у него хорошие перспективы. Думаю, через годика два он станет очень сильным футболистом», — цитирует Павлюченко Legalbet.

Игнатов в сезоне-2023/24 в 21 матче отметился тремя голами и сделал четыре голевые передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в €2,8 млн. Контракт 23-летнего футболиста со «Спартаком» истекает 31 декабря 2025 года.

Ранее Игнатов оценил форму нового нападающего команды Манфреда Угальде.

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