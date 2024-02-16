Набиуллина заявила о начале замедления инфляции в России

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила о начале замедления инфляции в стране.

Соответствующее заявление она сделала на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

«Сформировались жёсткие денежно-кредитные условия, под их влиянием сберегательная активность усиливается, а кредитная постепенно охлаждается. В результате темпы роста цен начали замедляться», — отметила Набиуллина.

По её словам, пиковые значения текущего роста цен пройдены осенью.

Ранее Центробанк России заявил, что продолжит предпринимать действия, направленные на достижение годовой инфляции 4%.