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ЦБ России продолжит действовать для достижения годовой инфляции 4%

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Центробанк России заявил, что продолжит предпринимать действия, направленные на достижение годовой инфляции 4%.
ЦБ России продолжит действовать для достижения годовой инфляции 4%
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

«Возвращение инфляции к цели в 2024 году и её дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жёстких денежно-кредитных условий в экономике», — говорится в заявлении финансового регулятора.

Отмечается, что, согласно прогнозу Банка России, с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0—4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Ранее в Центробанке России заявили, что инфляционные ожидания в стране по-прежнему остаются на повышенном уровне.

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