В ЦБ России заявили о сохраняющихся повышенных инфляционных ожиданиях

В Центробанке России заявили, что инфляционные ожидания в стране по-прежнему остаются на повышенном уровне.

Как отметил регулятор, инфляционные ожидания населения уменьшились с начала текущего года, приблизившись к уровням III квартала 2023 года. Также снизились и ценовые ожидания предприятий.

«Однако инфляционные ожидания по-прежнему остаются на повышенных уровнях. Это определяет инерцию текущего повышенного роста цен», — говорится в заявлении

Ранее Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16%.