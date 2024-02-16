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В ЦБ России заявили о сохраняющихся повышенных инфляционных ожиданиях

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В Центробанке России заявили, что инфляционные ожидания в стране по-прежнему остаются на повышенном уровне.
В ЦБ России заявили о сохраняющихся повышенных инфляционных ожиданиях
  • globallookpress.com
  • © Bulkin Sergey/news.ru

Как отметил регулятор, инфляционные ожидания населения уменьшились с начала текущего года, приблизившись к уровням III квартала 2023 года. Также снизились и ценовые ожидания предприятий.

«Однако инфляционные ожидания по-прежнему остаются на повышенных уровнях. Это определяет инерцию текущего повышенного роста цен», — говорится в заявлении

Ранее Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16%.

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