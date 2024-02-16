Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16%

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%. ЦБ отметил, что текущее инфляционное давление в стране снизилось по сравнению с осенними месяцами, но остаётся высоким.

РИА Новости

«Совет директоров Банка России 16 февраля 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых», — сообщает пресс-служба регулятора. Внутренний спрос в России продолжает опережать возможности расширения производства товаров и услуг, а судить об устойчивости складывающихся дезинфляционных тенденций преждевременно, отмечает ЦБ. По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, финансовый регулятор видит пространство для снижения ключевой ставки в 2024 году.