Puck Empire: «Флорида», «Айлендерс» и «Колорадо» проявляют интерес к Тарасенко

Нападающий «Оттава Сенаторз» Владимир Тарасенко может сменить команду в следующем сезоне.

Как сообщает Puck Empire, в число команд, которые обратились к «Оттаве» по поводу возможного обмена Тарасенко, называются такие клубы, как «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Айлендерс» и «Колорадо Эвеланш».

По информации СМИ, россиянин привлёк внимание «Эдмонтон Ойлерз» и может сменить команду.

В нынешнем сезоне хоккеист принял участие в 46 матчах за канадский клуб, в которых набрал 34 (14 + 20) очка.

Ранее сообщалось, что Тарасенко не думает о возможном обмене из «Оттавы».