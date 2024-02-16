Томин и Пауль победили в сноуборд-кроссе на Спартакиаде сильнейших
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
Второй стала Мария Васильцова. Замкнула тройку Юлия Лаптева.
У мужчин лучшим стал Арсений Томин.
Второй — Николай Олюнин. Третий — Андрей Анисимов.
Спартакиада сильнейших проходит с 9 по 18 февраля в пяти регионах России: в Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, Краснодарском и Красноярском краях.
Ранее сообщалось, что сноубордистка Романова выиграла золото Спартакиады в дисциплине биг-эйр.