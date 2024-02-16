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Томин и Пауль победили в сноуборд-кроссе на Спартакиаде сильнейших

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Кристина Пауль стала победительницей Спартакиады сильнейших в дисциплине сноуборд-кросс.
Томин и Пауль победили в сноуборд-кроссе на Спартакиаде сильнейших
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

Второй стала Мария Васильцова. Замкнула тройку Юлия Лаптева.

У мужчин лучшим стал Арсений Томин.

Второй — Николай Олюнин. Третий — Андрей Анисимов.

Спартакиада сильнейших проходит с 9 по 18 февраля в пяти регионах России: в Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, Краснодарском и Красноярском краях.

Ранее сообщалось, что сноубордистка Романова выиграла золото Спартакиады в дисциплине биг-эйр.

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