Квартальнов разочарован отстранением от Игр сборной Белоруссии по хоккею

Главный тренер сборной Белоруссии Дмитрий Квартальнов признался, что относится резко отрицательно к решению Международной федерации хоккея (IIHF) отстранить команду от участия в квалификационном турнире к зимней Олимпиаде 2026 года.

«В реальном мире же живём. Конечно, полное разочарование: всё-таки в сборной Белоруссии есть очень хорошие игроки. Думаю, что может собраться солидная и очень хорошая команда на мировое первенство», — цитирует Квартальнова РИА Новости.

IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на сезон-2024/25.

Олимпийская квалификации пройдёт в августе.

Ранее сообщалось, что президент IIHF Люк Тардиф ответил на вопрос о получении письма от игроков молодёжной сборной России.