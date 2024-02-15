Квартальнов разочарован отстранением от Игр сборной Белоруссии по хоккею
«В реальном мире же живём. Конечно, полное разочарование: всё-таки в сборной Белоруссии есть очень хорошие игроки. Думаю, что может собраться солидная и очень хорошая команда на мировое первенство», — цитирует Квартальнова РИА Новости.
IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на сезон-2024/25.
Олимпийская квалификации пройдёт в августе.
Ранее сообщалось, что президент IIHF Люк Тардиф ответил на вопрос о получении письма от игроков молодёжной сборной России.