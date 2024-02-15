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Бакаев: после «Спартака» и «Зенита» я нигде не почувствую такого давления

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Полузащитник «Аль-Вахды» Зелимхан Бакаев признался, что ему нравится играть за клуб из ОАЭ.
Бакаев: после «Спартака» и «Зенита» я нигде не почувствую такого давления
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Думаю, что после «Спартака» и «Зенита» я нигде не почувствую такого давления, это 100%. Здесь намного спокойнее. Когда ты выходишь после матчей, здесь не стоят 20 журналистов, которые сразу задают вопросы», — сказал Бакаев журналисту Нобелю Арустамяну.

Футболист признался, что ему «сейчас легко».

«Могу технично сказать: «I don’t speak English» и спокойно пройти. Поэтому не сказал бы, что здесь какое-то сильное давление», — добавил Бакаев.

В нынешнем сезоне 27-летний россиянин забил один гол и отдал одну голевую передачу в десяти матчах в чемпионате ОАЭ. Хавбек петербургского «Зенита» выступает за арабскую команду на правах аренды. Transfermarkt оценивает его стоимость в €2 млн.

Ранее сообщалось, что Бакаев забил мяч за «Аль-Вахду» в товарищеском матче с «Замалеком».

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