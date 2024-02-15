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Захаров: коньки — это вид спорта отчасти не про деньги

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Победитель Игр-2014 в шорт-треке Руслан Захаров отреагировал на слова президента Союза конькобежцев России Николая Гуляева про денежное вознаграждение спортсменов по итогам сезона.
Захаров: коньки — это вид спорта отчасти не про деньги
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«Жалко, что его не спросили адрес, где эта касса находится (смеётся). Хотя в этом году я на премию не набегал. Вообще, коньки — это вид спорта отчасти не про деньги, поэтому меня финансовая составляющая не сильно стимулирует показывать высокие результаты. Я для себя каждый год нахожу другую мотивацию и, мне кажется, неплохо с этим справляюсь», — заявил Захаров RT.

Он также отметил, что и в прошлом сезоне был максимально настроен на успех. 

«Хотели с ребятами, чтобы команда Московской области, в которую входили я, Даня Алдошкин и Саша Подольский, побила рекорд катка в Коломне в командной гонке, установленный голландскими спортсменами. Мы два раза пробовали это сделать, но всё же оказались не настолько сильны», — добавил Захаров.

Полностью интервью Захарова читайте на сайте RT.

Ранее Захаров выразил свою точку зрения касательно допингового дела российской фигуристки Камилы Валиевой.

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