Захаров: коньки — это вид спорта отчасти не про деньги
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«Жалко, что его не спросили адрес, где эта касса находится (смеётся). Хотя в этом году я на премию не набегал. Вообще, коньки — это вид спорта отчасти не про деньги, поэтому меня финансовая составляющая не сильно стимулирует показывать высокие результаты. Я для себя каждый год нахожу другую мотивацию и, мне кажется, неплохо с этим справляюсь», — заявил Захаров RT.
Он также отметил, что и в прошлом сезоне был максимально настроен на успех.
«Хотели с ребятами, чтобы команда Московской области, в которую входили я, Даня Алдошкин и Саша Подольский, побила рекорд катка в Коломне в командной гонке, установленный голландскими спортсменами. Мы два раза пробовали это сделать, но всё же оказались не настолько сильны», — добавил Захаров.
Полностью интервью Захарова читайте на сайте RT.
Ранее Захаров выразил свою точку зрения касательно допингового дела российской фигуристки Камилы Валиевой.