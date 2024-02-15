Захаров: коньки — это вид спорта отчасти не про деньги

Победитель Игр-2014 в шорт-треке Руслан Захаров отреагировал на слова президента Союза конькобежцев России Николая Гуляева про денежное вознаграждение спортсменов по итогам сезона.

«Жалко, что его не спросили адрес, где эта касса находится (смеётся). Хотя в этом году я на премию не набегал. Вообще, коньки — это вид спорта отчасти не про деньги, поэтому меня финансовая составляющая не сильно стимулирует показывать высокие результаты. Я для себя каждый год нахожу другую мотивацию и, мне кажется, неплохо с этим справляюсь», — заявил Захаров RT.

Он также отметил, что и в прошлом сезоне был максимально настроен на успех.

«Хотели с ребятами, чтобы команда Московской области, в которую входили я, Даня Алдошкин и Саша Подольский, побила рекорд катка в Коломне в командной гонке, установленный голландскими спортсменами. Мы два раза пробовали это сделать, но всё же оказались не настолько сильны», — добавил Захаров.

Полностью интервью Захарова читайте на сайте RT.

Ранее Захаров выразил свою точку зрения касательно допингового дела российской фигуристки Камилы Валиевой.