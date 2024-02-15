RT в Telegram
Подпишись

Плющев назвал Капризова Ломоносовым от российского хоккея

Короткая ссылка
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о нападающем «Миннесота Уайлд» Кирилле Капризове.
Плющев назвал Капризова Ломоносовым от российского хоккея
  • AP
  • © Abbie Parr

«Я всегда говорил, что Капризов — очень талантливый игрок и в каком-то смысле даже самородок. Грубо говоря, Кирилла можно назвать Ломоносовым от российского хоккея. Парень прошёл путь из самых низов и сейчас поймал кураж в «Миннесоте». Он очень добродушный и открытый по своей натуре, и поэтому, как мне кажется, Капризов легко сошёлся с партнёрами по команде. Он получает удовольствие от хоккея, и могу пожелать ему только крепкого здоровья и удачи. Кирилл заслужил такое внимание к себе благодаря упорному труду и врождённому таланту», — сказал Плющев RT.

Ранее Плющев прокомментировал обращение игроков молодёжной национальной команды к IIHF на тему своего возвращения на турниры. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить