Плющев назвал Капризова Ломоносовым от российского хоккея

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о нападающем «Миннесота Уайлд» Кирилле Капризове.

«Я всегда говорил, что Капризов — очень талантливый игрок и в каком-то смысле даже самородок. Грубо говоря, Кирилла можно назвать Ломоносовым от российского хоккея. Парень прошёл путь из самых низов и сейчас поймал кураж в «Миннесоте». Он очень добродушный и открытый по своей натуре, и поэтому, как мне кажется, Капризов легко сошёлся с партнёрами по команде. Он получает удовольствие от хоккея, и могу пожелать ему только крепкого здоровья и удачи. Кирилл заслужил такое внимание к себе благодаря упорному труду и врождённому таланту», — сказал Плющев RT.

Ранее Плющев прокомментировал обращение игроков молодёжной национальной команды к IIHF на тему своего возвращения на турниры.