Тюкавин назвал своей футбольной мечтой трансфер в «Реал»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, в какой клуб мечтает перейти.

«Сколько надо забить за сезон в РПЛ, чтобы уехать в Мадрид? Чем больше — тем лучше. Надо стараться больше забивать, а дальше, может, и получится, заметят. Не люблю что-то загадывать. Просто хочу играть за «Динамо», забивать, приносить пользу», — приводит слова Тюкавина «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2023/24 21-летний футболист забил 12 мячей и сделал четыре результативные передачи в 29 играх Российской премьер-лиги.

«Динамо» с 32 очками занимает по итогам 18 туров третье место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).

Ранее сообщалось, что Тюкавин стал лучшим игроком РПЛ в ноябре и декабре.