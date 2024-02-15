Алдонин считает, что Захарян может стать ценным игроком для «Реал Сосьедад»
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«Арсен постепенно адаптируется в команде и, учитывая значимость вчерашнего матча, плей-офф Лиги чемпионов, считаю, что сейчас он на верном пути. Глядя на то, как себя проявляют за границей другие наши футболисты вроде Головина и Миранчука, можно сделать вывод, что Захарян имеет все шансы закрепиться в «Реал Сосьедад», в том числе через выходы на замену, чтобы в дальнейшем стать там ещё более полезным и ценным игроком», — сказал Алдонин RT.
Экс-футболист также оценил шансы «Реал Сосьедад» на выход в следующую стадию плей-офф Лиги чемпионов после поражения в первом матче с ПСЖ.
«Конечно, какие-то шансы у них ещё есть, но соперничать с ПСЖ весьма сложно. Там собраны исполнители высочайшего уровня, и их преимущество в два мяча выглядит весомым. Тем не менее «Реал Сосьедад» выглядит очень активным на своём поле, в том числе благодаря поддержке своих болельщиков, так что всё возможно. Думаю, у того же Арсена будет огромное желание проявить себя в ответном матче, поскольку эти встречи очень важны для него, как и для всей команды», — добавил он.
Ранее сообщалось, что Булыкин надеется, что наставник клуба «Реал Сосьедад» оценил игру Захаряна в матче с ПСЖ.