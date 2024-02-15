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Жулин назвал причину снятия фигуристов Тютюниной и Грачёва со Спартакиады

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Заслуженный тренер Александр Жулин рассказал, почему фигуристы Софья Тютюнина и Матвей Грачёв не смогут принять участия в Спартакиаде сильнейших.
Жулин назвал причину снятия фигуристов Тютюниной и Грачёва со Спартакиады
  • РИА Новости

«У Матвея очень болит спина. Они сейчас не тренируются», — цитирует Жулина «Матч ТВ».

15 февраля стало известно, что фигуристы Тютюнина и Грачёв снялись со Спартакиады сильнейших.

Соревнования по фигурному катанию будут проводиться с 16 по 18 февраля в Магнитогорске.

Спартакиада сильнейших проходит с 9 по 18 февраля в пяти регионах России: в Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, Краснодарском и Красноярском крае.

Ранее сообщалось, что призёр финала Кубка России фигуристка Майя Хромых не успеет заменить Софью Муравьёву на Всероссийской зимней спартакиаде в Магнитогорске.

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