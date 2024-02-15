Жулин назвал причину снятия фигуристов Тютюниной и Грачёва со Спартакиады
- РИА Новости
«У Матвея очень болит спина. Они сейчас не тренируются», — цитирует Жулина «Матч ТВ».
15 февраля стало известно, что фигуристы Тютюнина и Грачёв снялись со Спартакиады сильнейших.
Соревнования по фигурному катанию будут проводиться с 16 по 18 февраля в Магнитогорске.
Спартакиада сильнейших проходит с 9 по 18 февраля в пяти регионах России: в Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, Краснодарском и Красноярском крае.
Ранее сообщалось, что призёр финала Кубка России фигуристка Майя Хромых не успеет заменить Софью Муравьёву на Всероссийской зимней спартакиаде в Магнитогорске.