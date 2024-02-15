Тюкавин: знал, что останусь в «Динамо»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, что не думал покидать столичный клуб.

«Я знал и верил, что останусь в «Динамо». Это было самым главным, сразу же принял такое решение. Не было никаких предпосылок к тому, что уйду. Поддержка мне не требовалась. Просто надо было набраться терпения и доказывать своей игрой, что я достоин продолжать карьеру в «Динамо», — цитирует Тюкавина «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2023/24 21-летний футболист забил 12 мячей и сделал четыре результативные передачи в 29 играх Российской премьер-лиги.

«Динамо» с 32 очками занимает по итогам 18 туров третье место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).

Ранее Тюкавин стал лучшим игроком РПЛ в ноябре и декабре.