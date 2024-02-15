Мбаппе установил уникальное достижение в Лиге чемпионов
Француз стал первым в истории турнира, кто забил как минимум один мяч в десяти домашних матчах подряд, выходя в стартовом составе.
Гол в ворота «Реал Сосьедад» стал для форварда 44-м в 68 матчах в Лиге чемпионов.
Встреча завершилась со счётом 2:0. Помимо Мбаппе, отличился Брэдли Баркола на 70-й минуте.
Ответный матч пройдёт 5 марта.
Ранее российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян ни разу не ошибся в передачах в матче Лиги чемпионов с ПСЖ.