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Мбаппе установил уникальное достижение в Лиге чемпионов

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе отличился в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реал Сосьедад».

Француз стал первым в истории турнира, кто забил как минимум один мяч в десяти домашних матчах подряд, выходя в стартовом составе.

Гол в ворота «Реал Сосьедад» стал для форварда 44-м в 68 матчах в Лиге чемпионов.

Встреча завершилась со счётом 2:0. Помимо Мбаппе, отличился Брэдли Баркола на 70-й минуте.

Ответный матч пройдёт 5 марта.

Ранее российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян ни разу не ошибся в передачах в матче Лиги чемпионов с ПСЖ.

 

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