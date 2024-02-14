Надаль сообщил, что не сможет выступить на турнире в Дохе

Испанский теннисист Рафаэль Надаль сообщил, что не сможет выступить на турнире серии ATP 250 в Катаре.

«К сожалению, я не готов к соревнованиям и не смогу приехать в Доху, где я очень хотел сыграть после той незабываемой победы в 2014 году. Я сосредоточусь на продолжении восстановления», — заявил спортсмен в X.

Испанец не смог сыграть на Australian Open из-за повреждения. Надаль вернулся на корт после травмы в декабре 2023 года. Он перенёс артроскопию в районе подвздошно-поясничной мышцы.

Спортсмен является 22-кратным победителем турниров Большого шлема.

Ранее российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Дохе (Катар).