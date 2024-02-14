CBS: в США тренера обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней

Американского тренера Вирла Клингера обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней фигуристкой.

Инциденты происходили в период с 2016 по 2018 год в спортивном комплексе Darien Sportsplex в городе Дариен, сообщает CBS.

Адвокаты утверждают, что фигуристка в настоящее время остаётся несовершеннолетней. Некоторые из прикосновений происходили на виду у других тренеров и персонала.

Прокуратура округа Ду-Пейдж рассматривала жалобы родителей несколько лет назад, однако не стала выдвигать обвинений.

Ранее спортсменка сборной России по прыжкам в воду Мария Бруенок прокомментировала критику после обвинений тренера Павла Муякина.