CBS: в США тренера обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней
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Инциденты происходили в период с 2016 по 2018 год в спортивном комплексе Darien Sportsplex в городе Дариен, сообщает CBS.
Адвокаты утверждают, что фигуристка в настоящее время остаётся несовершеннолетней. Некоторые из прикосновений происходили на виду у других тренеров и персонала.
Прокуратура округа Ду-Пейдж рассматривала жалобы родителей несколько лет назад, однако не стала выдвигать обвинений.
Ранее спортсменка сборной России по прыжкам в воду Мария Бруенок прокомментировала критику после обвинений тренера Павла Муякина.