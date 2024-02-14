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Шипулин: спортивные объекты в Сочи стали большим наследием после зимних Игр

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Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин высказался о сохранении и поддержке спортивных сооружений в Сочи спустя десять лет после Олимпийских игр.
Шипулин: спортивные объекты в Сочи стали большим наследием после зимних Игр
  • РИА Новости

«Все спортивные объекты, которые были возведены к соревнованиям в Сочи, не были утрачены и активно используются по сей день. Далеко не секрет, что во многих странах после таких масштабных мероприятий правительство забрасывало сооружения. Но наш президент Владимир Путин неоднократно говорил, что Олимпийские игры — это не только для того, чтобы показать всему миру, насколько мы хороши, но и для того, чтобы оставить после них большое наследие и пользоваться им. Так что я очень рад, что всё, что строилось, служит отечественному спорту.

К примеру, биатлонный комплекс «Лаура», где мы как раз и соревновались, сейчас не очень рентабелен с точки зрения бизнеса. Но тем не менее он функционирует и продолжает существовать. И спортсмены могут там тренироваться, поддерживать форму. Здорово, когда есть такая возможность», — заявил он RT.

Ранее Шипулин назвал самое яркое воспоминание об Олимпийских играх в Сочи.

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