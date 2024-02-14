Непряева — о морозе в Тюмени: мне хотелось плакать, пока я бежала

Лыжница Дарья Непряева рассказала о прохождении командного спринта на Спартакиаде сильнейших в мороз.

«Мне хотелось плакать, пока я бежала. Это было ужасно, мне очень тяжело работать в такую погоду. Я просто еду, еду и еду. Очень сильно замёрзли руки и ноги, но, когда оделась, они более‑менее отошли», — цитирует Непряеву «Матч ТВ».

Сегодня в Тюмени пройдут женский и мужской командные спринты. В настоящий момент температура воздуха составляет около -22 °C.

Ранее сообщалось, что дистанция лыжных командных спринтов на Спартакиаде сокращена из-за морозов.