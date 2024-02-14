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Рублёв — о своём состоянии: морально мне всё ещё 16

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Пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв оценил своё моральное состояние после победы на выставочном турнире Ultimate Tennis Showdown (UTS).

«Морально мне всё ещё 16. Я так и чувствую себя ребёнком. Тело спортсмена, но ментально — юниор? Да, да. Именно так!» — заявил Рублёв после матча первого круга турнира в Роттердаме.

Россиянин обыграл бельгийца Зизу Бергса со счётом 7:5, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. За выход в четвертьфинал соревнований Рублёв поспорит с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

11 февраля российский теннисист стал победителем выставочного турнира UTS в Осло (Норвегия), обыграв в финале австралийца Алекса де Минора со счётом 14:16, 17:10, 16:13, 20:14. Рублёв во второй раз выиграл этот турнир. За победу он получит $421,8 тыс.

Ранее российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Дохе (Катар).

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