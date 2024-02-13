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Определились все участники Кубка Гагарина от Западной конференции

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Стали известны названия всех команд Западной конференции, вышедших в плей-офф Кубка Гагарина.

Минское «Динамо» одержало победу над подмосковным «Витязем» со счётом 3:2 и стало последней командой, вышедшей в плей-офф.

Также вышли петербургский СКА, московское «Динамо», ярославский «Локомотив», столичный «Спартак», череповецкая «Северсталь», нижегородское «Торпедо» и ЦСКА.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 26 февраля. Кубок Гагарина стартует 29 февраля.

Ранее СКА победил «Ладу» и сохранил лидерство в Западной конференции КХЛ. 

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