Определились все участники Кубка Гагарина от Западной конференции

Стали известны названия всех команд Западной конференции, вышедших в плей-офф Кубка Гагарина.

Минское «Динамо» одержало победу над подмосковным «Витязем» со счётом 3:2 и стало последней командой, вышедшей в плей-офф.

Также вышли петербургский СКА, московское «Динамо», ярославский «Локомотив», столичный «Спартак», череповецкая «Северсталь», нижегородское «Торпедо» и ЦСКА.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 26 февраля. Кубок Гагарина стартует 29 февраля.

Ранее СКА победил «Ладу» и сохранил лидерство в Западной конференции КХЛ.