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В «Ференцвароше» назвали трансфер Севикяна инвестицией в будущее

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Спортивный директор «Ференцвароша» Тамаш Хайналь высказался о полузащитнике Эдгаре Севикяне.
В «Ференцвароше» назвали трансфер Севикяна инвестицией в будущее
  • Gettyimages.ru

«Это нормальный процесс. Эдгар присоединился к команде немного позже остальных. Он очень усердно работает, так что находится на правильном пути. Мы подписали Эдгара, потому что у него большое будущее. Это не трансфер на две недели, это наша инвестиция в будущее», — цитирует Хайналя «Спорт-Экспресс».

17 января в «Пари НН» сообщили о переходе Севикяна в «Ференцварош».

22-летний игрок в сезоне-2023/24 забил семь мячей в 24 матчах. Контракт полузащитника с «Пари НН» был рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов признался, что любит принимать участие во всех делах нижегородского клуба.

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