Тарпищев сообщил, что Джокович не посетит матч сборных России и Сербии по футболу

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, что серб Новак Джокович не сможет посетить товарищеский матч сборных России и Сербии.

«У Джоковича два турнира в США подряд, на которых он выступает. Он просто физически не сможет вырваться на футбол», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

31 января стало известно, что сборная России сыграет с Сербией 21 марта. Игра пройдёт на стадионе «Динамо» в Москве.

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее Адиев признался, что ему приходят предложения от футбольных клубов из России.