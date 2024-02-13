Тарпищев сообщил, что Джокович не посетит матч сборных России и Сербии по футболу
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«У Джоковича два турнира в США подряд, на которых он выступает. Он просто физически не сможет вырваться на футбол», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
31 января стало известно, что сборная России сыграет с Сербией 21 марта. Игра пройдёт на стадионе «Динамо» в Москве.
Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Ранее Адиев признался, что ему приходят предложения от футбольных клубов из России.