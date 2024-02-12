RT в Telegram
Подпишись

Адиев признался, что ему приходят предложения от футбольных клубов из России

Короткая ссылка
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев не исключил, что в ближайшее время может возглавить клуб Российской премьер-лиги (РПЛ).

«У меня были предложения о работе от российских клубов и сейчас периодически поступают. Конечно, я допускаю, что в ближайшее время могу вернуться на работу в Россию», — цитирует Адиева Sport24.

Вместе с тем 46-летний российский специалист подчеркнул, что сначала должен закончить отборочный цикл чемпионата Европы 2024 года со сборной Казахстана.

«И потом уже буду принимать дальнейшие решения. Я от своих слов не отказываюсь: очень хочу сыграть стыковые матчи. И уже исходя из того, что мы получим, буду принимать решение», — добавил Адиев.

Сборная Казахстана имеет шанс пробиться в финальную стадию Евро-2024, если в марте в стыковом турнире нанесёт поражение сборной Греции и победителю пары Грузия — Люксембург.

Адиев работает с национальной сборной Казахстана с апреля 2022 года.

Ранее Адиев прокомментировал возможный товарищеский матч с Россией летом.



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить