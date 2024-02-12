Адиев признался, что ему приходят предложения от футбольных клубов из России

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев не исключил, что в ближайшее время может возглавить клуб Российской премьер-лиги (РПЛ).

«У меня были предложения о работе от российских клубов и сейчас периодически поступают. Конечно, я допускаю, что в ближайшее время могу вернуться на работу в Россию», — цитирует Адиева Sport24.

Вместе с тем 46-летний российский специалист подчеркнул, что сначала должен закончить отборочный цикл чемпионата Европы 2024 года со сборной Казахстана.

«И потом уже буду принимать дальнейшие решения. Я от своих слов не отказываюсь: очень хочу сыграть стыковые матчи. И уже исходя из того, что мы получим, буду принимать решение», — добавил Адиев.

Сборная Казахстана имеет шанс пробиться в финальную стадию Евро-2024, если в марте в стыковом турнире нанесёт поражение сборной Греции и победителю пары Грузия — Люксембург.

Адиев работает с национальной сборной Казахстана с апреля 2022 года.

Ранее Адиев прокомментировал возможный товарищеский матч с Россией летом.





