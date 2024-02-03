Главный тренер сборной Казахстана: я не в курсе возможного матча с Россией
- РИА Новости
«Я не в курсе возможного матча со сборной России. Звоните в федерацию. Сыграть можно с кем угодно. Должна федерация отвечать на этот вопрос. Если федерация договорится, то сыграем, нет, значит, не сыграем. Ко мне этот вопрос не имеет отношения», — цитирует Адиева «Чемпионат».
Как сообщает «Матч ТВ», сборная России по футболу может сыграть с Казахстаном в июне. Вопрос проведения матча между командами прорабатывается.
Напомним, что российские команды отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года.
Ранее сообщалось, что матч между Россией и Сербией будет учтён в рейтинге Международной федерации футбола.