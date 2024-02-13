Смородская: я оставила в «Локомотиве» более 1 млрд рублей
«После Наумова у клуба были громадные долги, только незаплаченных налогов было 286 млн рублей. Уже на третий год моего руководства мы были в плюсах. А уходя, оставила на балансе клуба более миллиарда рублей — после вычета налогов», — цитирует Смородскую Sport24.
Спортивный менеджер была президентом клуба с 2010 по 2016 год.
«Локомотив» по итогам 18 туров с 31 очком занимает четвёртое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).
Ранее сообщалось, что Артём Дзюба прибыл на третий сбор «Локомотива».