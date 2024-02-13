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Смородская: я оставила в «Локомотиве» более 1 млрд рублей

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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала о финансовом положении московского клуба во время своего правления.

«После Наумова у клуба были громадные долги, только незаплаченных налогов было 286 млн рублей. Уже на третий год моего руководства мы были в плюсах. А уходя, оставила на балансе клуба более миллиарда рублей — после вычета налогов», — цитирует Смородскую Sport24.

Спортивный менеджер была президентом клуба с 2010 по 2016 год.

«Локомотив» по итогам 18 туров с 31 очком занимает четвёртое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).

Ранее сообщалось, что Артём Дзюба прибыл на третий сбор «Локомотива».

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