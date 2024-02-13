Чимаев заявил, что не планирует выступать на UFC 300 из‑за Рамадана

Боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев сообщил, что не планирует выступать на турнире UFC 300.

«Я готов драться со всеми — Леон Эдвардс, Дрикус Дю Плесси, кто угодно, но не во время Рамадана. Я думаю, что UFC 300 попадает на Рамадан», — приводит слова Чимаева MMA Fighting.

Боец 21 октября нанёс поражение нигерийцу Усману в рамках 294-го номерного турнира UFC в Абу-Даби. На его счету 13 побед в MMA и ни одного поражения. В данный момент он выступает под флагом ОАЭ и представляет бойцовский клуб «Ахмат».

Ранее сообщалось, что Чимаев обратился к Дю Плесси после его победы над Стрикландом на UFC 297.