RT в Telegram
Подпишись

Чимаев заявил, что не планирует выступать на UFC 300 из‑за Рамадана

Короткая ссылка
Боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев сообщил, что не планирует выступать на турнире UFC 300.
Чимаев заявил, что не планирует выступать на UFC 300 из‑за Рамадана
  • Gettyimages.ru

«Я готов драться со всеми — Леон Эдвардс, Дрикус Дю Плесси, кто угодно, но не во время Рамадана. Я думаю, что UFC 300 попадает на Рамадан», — приводит слова Чимаева MMA Fighting.

Боец 21 октября нанёс поражение нигерийцу Усману в рамках 294-го номерного турнира UFC в Абу-Даби. На его счету 13 побед в MMA и ни одного поражения. В данный момент он выступает под флагом ОАЭ и представляет бойцовский клуб «Ахмат».

Ранее сообщалось, что Чимаев обратился к Дю Плесси после его победы над Стрикландом на UFC 297.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить