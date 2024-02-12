Тренер Макгрегора: Конору нравится Россия, как и нам всем
«В России были очень дружелюбны к Конору. Он нравился им, его хорошо приняли. Скажу, что Конору нравится, как и нам всем», — цитирует Сатклиффа «Спорт-Экспресс».
В 2019 году ирландский боец посещал Москву, где провёл пресс-конференцию.
В июле 2021 года Макгрегор получил перелом ноги в третьем бою против американца Дастина Порье на 264-м номерном турнире UFC и с тех пор не провёл ни одного поединка.
Всего на его счету 22 победы в 28 боях. Он владел чемпионскими поясами UFC в лёгкой и полулёгкой весовых категориях.
Ранее сообщалось, что Макгрегор ждёт назначения даты его поединка с Майклом Чендлером.